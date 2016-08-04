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Tunceli'de tabur komutanlığına saldırı

Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası ormanlık alan, taburdaki obüs ve havan topları ile yoğun atış alında tutuldu

04 Ağustos 2016 01:02

Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde bulunan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bu akşam PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 

DHA'nın haberine göre; Tunceli’ye 30 kilometre mesafede bulunan Geyiksuyu köyündeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bu akşam saat 18.30 sıralarında PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Tabur etrafındaki mevzi ve nöbetçi kulelerini hedef alan örgüt elemanlarına taburda bulunan askerler anında ağır silahlarla karşılık verdi.

Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası ormanlık alan, taburdaki obüs ve havan topları ile yoğun atış alında tutuldu.

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