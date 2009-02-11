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Tunceli'de soruşturma başlatıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SYDV) yardımları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11 Şubat 2009 02:00

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardımları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyaz yardıma yakın takip

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından, soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili daha önceden bir inceleme başlatıldığını hatırlatan yetkililer, başlatılan soruşturmayla, yapılan yardımların durdurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdiler.

Yapılacak soruşturma sonrasında, suç unsuruna rastlanılması durumunda, beyaz eşya dağıtımının yasaklanmasına mahkemelerin karar verebileceği ifade edildi.

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