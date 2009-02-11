Tunceli'de soruşturma başlatıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından, soruşturma başlatıldı.Konuyla ilgili daha önceden bir inceleme başlatıldığını hatırlatan yetkililer, başlatılan soruşturmayla, yapılan yardımların durdurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdiler.Yapılacak soruşturma sonrasında, suç unsuruna rastlanılması durumunda, beyaz eşya dağıtımının yasaklanmasına mahkemelerin karar verebileceği ifade edildi.