Tunceli'de sivil toplum örgütleri Aygün için ayakta!

Tunceli'deki bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, kaçırılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün serbest bırakılmasını istedi.

İHD Tunceli Temsilcisi Barış Yıldırım, çeşitli sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partiler adına Tunceli Barosu'nda yaptığı basın açıklamasında, Aygün'ün PKK 'lılarca alıkonulduğunun basın organlarına yansıyan haberlerden öğrenildiğini ifade etti.

Çatışma ve şiddet ortamı devam ettiği müddetçe, bu hadisedeki gibi kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı ile serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edileceğini öne süren Yıldırım, “Bu sebeplerle de çeşitli hükümet üyeleri ile devlet yetkililerinin bölgede arama ve operasyon faaliyetinin başladığı yönündeki açıklamalarını kaygıyla izlemekteyiz. CHP milletvekilinin yaşam hakkının tehlikeye atılmaması açısından operasyonların derhal durdurulması gerekmektedir” dedi.

Son dönemlerde hükümet kanadının askeri yöntemlerdeki ısrarını vurgulayan ifadelerinin, çözüme bir katkı sunmayacağı gibi bölgedeki kaotik ortamı daha da derinleştireceğini iddia eden Yıldırım, “Dersim'deki demokratik kurum kuruluşlar olarak olarak CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 'ün derhal güvenli bir şekilde salıverilmesini istiyoruz. Aygün'ün bir an önce sağ salim ailesine kavuşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Açıklamaya, Aygün'ün eşi Emine ve babası Seyitali Aygün de katıldı.

Yıldırım'ın okuduğu ortak metinde, Tunceli Baro Başkanlığı, İHD Temsilciliği, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası, Dersim Sendikalar Platformu ile EMEP ve BDP 'nin il örgütlerinin imzası bulunduğu belirtildi.