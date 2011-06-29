Tunceli'de şiddetli çatışma!

T24

Kutuderesi Vadisi’nde bulunan Gökçek Jandarma Karakolu karşısındaki Zel Dağı eteklerinde güvenlik güçleri olası saldırılara karşı önlem aldı. Güvenlik güçlerine dün saat 21.30 sıralarında PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ateşe anında karşılık verilerek, yoğun ateş altına alınan teröristler vadinin iç bölgelerine kaçtı. Tunceli’deki 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan helikopterlerle teröristlerin kaçış bölgesine komandolar indirildi. Yeniden ’Sıcak temas’ sağlanan teröristler, sarp ve ormanlık olan Vartinik ve Mirik bölgelerine doğru kaçmaya başladı. Teröristlerin kaçtıkları bölgede Kobra helikopterler tarafından ateş altına alındı. Çatışmalar sabah satlerine kadar aralıklarla sürdü. Sabahtan itibaren bölge çembere alınırken, yer yer çatışmaların çıktığı belirtildi.Tunceli’de ikinci çatışma Pülümür Vadisi’nde çıktı. Arazi arama tarama faaliyetinde bulunan askerlere, teröristler tarafından ateş açıldı. Askerler de anında karşılık verdi. Kaçmaya çalışan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü belirtildi. Çatışmalarda ölen ve yaralanan konusunda bilgi alınamadı. Yetkililer, her iki bölgede de teröristlerin önemli iki saldırı gerçekleştirmek istediğini, alınan önlemler sayesinde bunların önlendiğini kaydetti.