-TUNCELİ'DE SICAK SAATLER TUNCELİ (A.A) - 07.07.2011 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İl Özel İdaresine ait bir kamyonun teröristler tarafından yakılmasının ardından bölgede başlatılan operasyonlar kapsamında, Pülümür ilçesi Çakırkaya köyü kırsal alanında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 güvenlik görevlisi, askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesine sevk edildi. Bu arada, bölgeye çatışmanın ardından çok sayıda özel eğitimli birlikler sevk edildi. Operasyonlar hava destekli sürdürülüyor.