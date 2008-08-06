Tunceli'de sıcak çatışma

Tunceli kırsal kesiminde PKK'nın etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar genişleyerek devam ediyor. Tunceli bölgesinde PKK'lıların bulunduğu Kutuderesi Vadisi, Zel Dağı ile Dizik Köyü ormanlık alanlarında yoğunlaşan operasyonlarda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Zel Dağı eteklerinde bulunan Alacık Köyü yakınlarında halen devam eden çatışmalar nedeniyle bölgeye Sikorsky helikopterleriyle Jandarma Özel Harekat Timleri indirilirken, Kobra helikopterle PKK'lıların bulunduğu noktalar bombalandı.

Zel Dağı'nın yanısıra Pülümür Vadisi içine yayılan timler, PKK'lıların ormanlık alanlardaki kaçış güzergahlarını tutuyor.

Yaklaşık 20 kişilik terörist grubu tarafından dün öğle saatlerinde askerlere ateş açılmasıyla başlayan çatışmaların ise yer yer devam ettiği kaydediliyor.

Güvenlik güçleri tarafından takibe alınan PKK'lıların sık ve derin ormanlık alanlara doğru kaçarken, geçiş güzergâhlarını ise mayınladıkları öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bir taraftan takibi sürdürürken diğer taraftan mayın araması yaptığı belirtildi. Askeri kaynaklar, kobra helikopterleri tarafından yapılan bombardımanda bazı PKK'lıların öldürüldüğünü ancak sık ormanlık alanda tam olarak arazi araması yapılmadığından rakam verilemediğini belirtti

