'Tunceli'de seçimler iptal olmaz'

Adalet Eski Bakanlarından Prof. Hikmet Sami Türk, Tunceli Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait depoda, AKP'nin seçim afişleri, bayrakları, broşürleri ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kente geldiği sırada asılan pankartları bulunmasıyla ilgili olarak, sorumlular hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini söyledi.





Köylere ev eşyası, beyaz eşya dağıtılmasının kanuna aykırı olması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili makamları göreve davet ettiğini anımsatan Türk, Tunceli cumhuriyet Başsavcılığının bu çağrı üzerine harekete geçtiğini söyledi. Savcılığın görevini yerine getirdiğini belirten Türk, “İdareler devletin idaresidir. Dolayısıyla tarafsız olmak zorundadır. O nedenle 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 152. maddesi haksız oy teminini yasaklıyor. Kendisine veya başkasına haksız oy temini eden kişilere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor” dedi.



'Partiyi bağlamaz'



Hapis cezasının sorumlular hakkında uygulanabileceğini belirten Türk, söz konusu cezanın partiyle ilişkilendirilemeyeceğinin altını çizdi. Bu durum nedeniyle seçimlerin de iptal edilemeyeceğini de söyleyen Türk, “Ceza, bu işten sorumlu görevlilere verilir. Anayasa’nın 68. maddesinin 4.fıkrası partilerin uyması gereken esasları gösterir; 69 madde de partilere verilebilecek cezaları düzenler” diye konuştu.

