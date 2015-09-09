Tunceli'de polis lojmanına saldırı: 1 polis şehit oldu, 3 yaralı

Tunceli kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki polis lojmanlarının güvenlik noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateşte 3 polis ile 1 vatandaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 polis memuru yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Doğan Haber Ajansı, saldırının PKK üyelerince gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesi’ne bulunan Jandarma Bölge Komutanlığı ile Polisevi’nin bulunduğu bölgede havanın kararmasıyla birlikte saldırı gerçekleşti. Askerler ve polislerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. 22.00 sıralarında da kentin Atatürk Mahallesi’nde yoğun silah sesleri duyuldu. Polis kent merkezinde aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Saldırıda yaralanan polis memurları Hakan Çalışkan, Sefa Arı ile yaralanan sivil bir kadın Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Elazığ Asker Hastanesi pistine indirildi. Yaralı polisler burada bekletilen ambulanslarla Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, yaralı Sanem Gündüz de Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürüldü. Yaralı polislerin geldiğini duyan meslektaşları ve vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Yaralı polislerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.