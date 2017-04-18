Tunceli'de polis ve bir hâkimi taşıyan helikopter düştü; 12 şehit!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11:40'ta havalanan Skorsky tipi polis helikopteriyle kalkıştan 10 dakika sonra irtibat kesildi. Düşen elikopterde 7 özel harekat polisi, 1 astsubay, 1 hâkim ve 3 mürettebat şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterin düşüş nedenini "olumsuz hava koşulları" olarak açıkladı.

Şehitlerin isimlerinin Hâkim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu olduğu öğrenildi.

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. Bölge sarp ve kayalık bir alan, halen karla kaplı" demişti.

Pülümür'den havalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır’daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bugün Tunceli’den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi’ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi’ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi’nden de polisleri almak üzere saat 11.40’ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı.

10 dakika sonra irtibat kesildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi.

Bölgede kar yağışı devam ediyor

Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

Düşen helikopterden kurtulan olmadı

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polislerin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu, hakimin ise referandumda ilçe seçim kurulunda görev yaptığı belirtildi. Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık’ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi. Ayrıca Barış Kartalı erken uyarı ve kontrol uçağı da yer tespiti için bölgeye yönlendirildi.

Karakoldan 2 tim çıktı

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40’ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu’ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.

Diyarbakır’dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin Tunceli'deki görev uçuşu sırasında düşmesine ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopteri ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

Bakan Bozdağ bilgi aldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, telefonda görüştüğü Tunceli Valisi Osman Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.

Helikopterin düştüğü bölgeden görüntüler;