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Tunceli'de polis noktasına intihar saldırısı girişimi

Tunceli Valiliği: Şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir

17 Mayıs 2017 19:48

Tunceli - Ovacık Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlemek isteyen kişi öldürüldü.

Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17.05.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde (1) şahsın bulunduğu şüpheli Peugeot Partner marka araca güvenlik güçlerimizce durması yönünde ikaz yapılmış ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulmuştur.

Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli (1) şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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