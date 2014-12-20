Tunceli'de polis merkezine ve CHP aracına molotoflu saldırı

Tunceli’de akşam saatlerinde Moğultay Mahallesi Sanat Sokak üzerinde toplanan yüzleri maskeli grup, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki polis merkezine molotof kokteyli attı. Polisin gaz bombası ile müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçtı.

DHA’da yer alan habere göre, Okullar Caddesi üzerinde tekrar toplanan grup polis araçlarına havai fişek, molotof ve taş attı. Aynı cadde üzerinde bulunan CHP il başkanlığına ait bir minibüse de molotof kokteyli atıldı. Alev alan minibüs TOMA’dan sıkılan suyla söndürülürken, araçta hasar meydana geldi. Polisin gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale ettiği maskeli gruplar ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polis, kent merkezinde güvenlik önlemlerini arttırdı.