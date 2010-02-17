Tunceli'de PKK'ya özel operasyon

T24 - Türkiye'nin en seçkin 5 komando tugayından biri olan Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli birlikler, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 11'inci yıldönümünde PKK'nın ses getirecek eylemler yapacağı istihbaratı üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlattılar. Malazgirt İlçesi'nin dağlık alanlarında PKK'ya karşı düzenlenen operasyona subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan profesyonel askerler katılıyor.



Tunceli'de 2010 yılında PKK'ya karşı ilk kapsamlı askeri operasyon, terörle mücadelede özel olarak oluşturulmuş profesyonel birliklerle başlatıldı. Türkiye'de profesyonel 5 komando Tugayı'ndan biri olan ve 2010 yılında tamamı profesyonel subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 11'inci yıldönümünde örgütün ses getirecek eylemler gerçekleştirebileceği istihbaratına karşılık Malazgirt kırsal kesiminde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kış aylarının yumuşak geçtiği ve kar yağışının az olduğu Malazgirt'in bazı bölgelerinde PKK'lıların bombalı veya silahlı eylemlere girişebileceği istihbarını değerlendiren profesyonel birlikler, PKK'lıların bulunduğu alanlara özellikle gece geç saatlerde sızma harekatı düzenliyor. Helikopterler desteğinde nokta operasyonlar düzenleyen profesyonel birlikler, girdikleri bir çok sığınakta buldukları malzemelerle PKK'lıların bölgeyi kısa süre önce terk ettiği bilgisine ulaştı. Her türlü kış koşullarına göre hazırlanmış kıyafet ve üzerlerinde taşıdıkları 35 kilogram ağırlığındaki teçhizatla operasyona giden Mehmetçiğin zaman zaman bazı bölgelerde daha hızlı hareket etmek amacıyla üzerinde taşıdığı bunca ağırlıktaki teçhizatlarına rağmen durmak bilmiyor.



Malazgirt'te sabah erken saatlerde çekilen görüntülerde profesyonel komandoların arazide ne denli hareketli olduğu ve aldıkları özel eğitimle ne denli zinde oldukları gözlendi. Bölgenin en haraketli Tugayı olan Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler 24 saat PKK'ya karşı operasyon için hazır bekletiliyor. Profesyonel komandolar herhangi bir durum karşısında Tunceli dışında Bingöl, Elazığ ve Muş bölgesine de anında intikal ederek özel operasyonlara katılıyorlar. Türkiye'nin en birliklerinden olan askerlerin PKK'ya karşı operasyonlarını mart ayı başından itibaren dahada arttırması bekleniyor.





