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Tunceli'de PKK'ya karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı

PKK'lı grupların etkisiz hale getirilmesi amacıyla düğmeye basıldı

25 Mart 2012 18:08

Tunceli’de kış aylarından bu yana yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucu geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.
 
Bölgede karların erimeye başlamasıyla birlikte kaldıkları mağaralardan çıkarak eylem hazırlığı yapmaya çalışan PKK'lı grupların etkisiz hale getirilmesi amacıyla düğmeye basıldı.

Tunceli 4'ncü Komando Tugay Komutanlığı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin katıldığı operasyonu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordine ediyor.

Bugün sabah erken saatlerinden itibaren Tunceli 4'ncü Komando Tugay Komutanlığından çıkan onlarca askeri araç, merkeze 25 kilometre mesafedeki Çiçekli Bölgesi, Rabat Vadisi ve Dinar Deresile Demirkapı Bölgesine çok sayıda özel eğitimli asker taşıdı.

Özellikle Dinar Deresi'nin derinliklerindeki sarp arazi kısmı, Rabat Vadisi iç kesimleri, Demirkapı ve Esenyurt Bölgeleri'nde yoğunlaşan operasyonlara çok sayıda zırhlı araç ve mayınlara dayanaklı olan çok sayıda Kirpi tipi askeri araçlar da katılıyor.


İntikam ve misilleme eylemi hazırlığı


Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanan skorsky helikopterler de stratejik bölgelere özel eğitimli birlikleri indirirken, 2 kobra helikopteri de bölge üzerinde sürekli devriye uçuşları yaptı. Kobra helikopterleri verilen koordinatlar doğrultusunda bazı hedefleri de yoğun bombardıman altına aldı.

Bölgeye sabah saatlerinden itibaren karadan sevkedilen askeri birliklere ek olarak öğlen saatlerinde de zırhlı araçlarla yeni birlikler takviye edildi.

Askeri kaynaklar bölgede son aylarda büyük darbe yiyen PKK'lıların intikam ve misilleme eylemleri için hazırlık içinde oldukları bilgisinin alındığını ve bazı grupların bu yönlü çalışmalar yaptığı bilgisinin alınmasıyla operasyon başlatıldığını belirtiyor.

 

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