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Tunceli'de PKK'ya büyük operasyon

Tunceli’de bu akşam saatlerinde 3 ayrı PKK’lı grubun, Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Ahpanos

02 Ekim 2011 03:00

T24 - Tunceli’de bu akşam saatlerinde 3 ayrı PKK’lı grubun, Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Ahpanos Vadisi’nde şifreli telsiz görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. 

Güvenlik güçleri, telsiz kestirmesinden yer belirleyerek, PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için anında hava destekli operasyon başlattı. Tunceli 4’üncü Komando Tugayı’ndan kalkan 5 Skorsky helikopterler, Sarıtaş köyündeki jandarma karakolunun karşı dağlarına özel eğitimli birlikleri indirdi. 

Operasyon bölgesine indirilen askerleri güvenliğini ise, 2 kobra helikopteri sağladı. Helikopterler indirme sırasında PKK’lıların olası roket saldırısına karşı ısıya duyarlı flaşörler bıraktı. 

Bu sırada, operasyon bölgesini uzaktan izleyen gazeteciler, helikopterlerin asker indirdiği esnada yaşanan bir patlamayı görüntüledi.

Patlama sonrası bölgeden siyah dumanlar yükselirken, nedeni konusunda bilgi alınamadı. Özel eğitimli yüzlerce askerin katıldığı operasyonda, PKK’lıların kaçış noktaları tutulurken, kobra helikopterleri de Ahpanos Vadisini bombaladı.


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