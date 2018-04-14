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Tunceli'de PKK'nın 4 girişli sığınağı bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin bugün sabah saatlerinde Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı bahar operasyonunda, PKK terör örgütü mensuplarının kış dönemlerinde üstlendikleri biri 4 girişli olmak üzere toplam 3

14 Nisan 2018 23:49

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı birliklerin bugün sabah saatlerinde Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı bahar operasyonunda, PKK terör örgütü mensuplarının kış dönemlerinde üstlendikleri biri 4 girişli olmak üzere toplam 3 sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.
Tunceli Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi,
\"Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Nazımiye kırsalında, bir tanesi dört girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış şekilde bulunan toplam 3 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 adet su motoru, 220 kilogram un, 33 adet küçük tüp,2 adet jeneratör, 1 adet televizyon, 23 adet büyük tüp, 1 adet çay termosu, 2 adet ocak, 25 kilogram çay, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet kilim, 25 kilogram fasulye, bin 100 metre branda, 3 adet soba, 2 adet battaniye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet bit ilacı, 6 adet el feneri, 100 metre tel, 1 adet 4’lü pil el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 9 adet akü, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet video kayıt cihazı, 250 adet CD, 30 adet büyük pil, 50 metre kablo, 50 adet ampul, 500 adet sigara kağıdı, 1 adet lehim makinesi, 2 adet uydu alıcı, 2 adet hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 adet hazır çorba, 60 adet örgütsel kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

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