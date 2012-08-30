Tunceli'de PKK'lılar yola barikat kurdu, araçları ateşe verdi

Tunceli-Erzincan karayolunun 15. kilometresinde yolu kesen PKK'lılar 3 TIR ve bir yakıt tankerini ateşe verdiler.

Saat 19.30 sıralarında,Tunceli-Erzincan Karayolu'nun 15'inci kilometresi olan Söğütlüçeşme bölgesinde yola inen 4 silahlı PKK'lı araçları durdurarak 3 TIR ve bir yakıt tankerinin söfor mahalline yakıt dökerek yaktılar.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, araçları yakan PKK'lılar ormanlık alana doğru kaçtılar.

Ateşe verilen araçların yanması ardından ormanlık olan yol kenarlarındaki ağaçlar tutuştu ve orman yanmaya başladı.

Karayolunda seyahat eden araçların yanan araçlar arasından, yanma tehlikesine aldırmadan yollarına devam etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Olayı haber alan güvenlik güçleri karadan ve havadan operasyon başlattılar.

İki kobra tipi taarruz helikopteri bölge üzerinde uçuşlarını sürdürürken, Skorsky tipi helikopterler bölgeye özel eğitimli birlikler indirmeye başladı.Bölgede operasyon sürüyor.

Maraş'ta 1 asker yaralı

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi’nde devriye görevi yapan askeri aracın geçişi sırasında yola döşenmiş patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı. PKK'lılar, patlamadan sonra araca ateş ederken, bir asker ağır yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında ilçeye bağlı Ulubahçe Köyü civarında meydana geldi. PKK'lılar, yola döşedikleri uzaktan kumandalı patlayıcıyı, devriye görevi yapan askeri aracın geçişi sırasında patlattı. Patlamanın ardından PKK'lılar araca ateş ederken bir asker ağır yaralandı. Bölgede kaçan PKK'lıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Yaralan asker Kahramanmaraş’a sevk edildi.