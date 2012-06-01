Tunceli'de PKK'lılar iş makinelerini ateşe verdi

PKK'lılar Tunceli'de araç yaktı, özel bir firmaya ait 3 iş makinasının operatörü ve işçilerden haber alınamıyor.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tunceli merkeze bağlı Alacık köyünde yapılacak olan jandarma karakolunun yol yapımında çalışan iş makinalarının operatörleri akşam saatlerinde Tunceli ’ye döndükleri sırada yolları PKK’lılar tarafından kesildi. Araçlar ateşe verilerek yakılırken, içindekilerden haber alınamıyor.

Alacık Köyünde jandarma karakolunun yapılacağı bölgede yol yapımında çalışan özel bir firmaya ait 3 iş makinasının operatörü ve işçilerin PKK ’lılar tarafından kaçırıldığı iddia edildi. İş makinası operatörleri ve yol yapımında çalışan işçileri taşıyan ve plakası henüz tespit edilmeyen araç, Tunceli ’ye 12 kilometre uzaklıktaki Uzuntarla Köyü yakınlarında yolu PKK’lılar tarafından kesildi. Aracı ve içinde bulunanları anayoldan başka bir köy yoluna doğru saptırıldı. Anayoldan yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Samanlı mezrasına kadar götürülen operatörlerin ve işçilerin araçları Samanlı mezrası yakınlarında ateşe verildi. Olaydan sonra işçilerin ve operatörlerin akıbetleri hakkında bilgi alınamazken, PKK ’lılar tarafından kaçırıldıkları tahmin ediliyor.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise işçilerin sayılarının henüz tespit edilmediği, ayrıca kaçırılıp kaçırılmadığı konusunda ise net bilgi bulunmadığı bildirildi. Valilik, işçilerin içinde bulunduğu aracın yakıldığının bilindiğini, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlatığını belirti.

Araç yakma olayın güvenlik güçlerine haber verilmesinden sonra Jandarma bölge komutanlığından kalkan helikopterler bölgeye çok sayıda özel eğitimli asker sevk etti. 2 kobra helikopteri de bölge üzerinde uzun süre keşif uçuşu yaptı. Gece boyunca Tunceli jandarma komutanlığı ile 4’ncü komando tugayından kalkan çok sayıda helikopter bölgeye havadan asker sevk etti.