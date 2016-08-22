Tunceli'de PKK'lılar ile çatışma çıktı; 1 asker şehit oldu, 3 polis yaralı

Tunceli'deki çatışmadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tunceli'nin Nazımiye ilçesine girmeye çalışan PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Eş zamanlı saldırısında ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Çatışmada 1 kadın PKK'lı öldürüldü. PKK'lıların kaçış bölgeleri Kobra helikopterlerle ateş altına alındı. Saldırının ardından Nazımiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tunceli’nin Nazımiye ilçesindeki güvenlik birimlerine saldıran PKK’lılarca çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 polis yaralandı. Çatışmada 1 saldırgan ölü ele geçirilirken kaçan saldırganların etkisiz hale getirilmesi için helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Sabaha karşı saat 04.50 sıralarında Nazımiye ilçesine sızan bir grup PKK'lı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Kaymakamlık binalarına eş zamanlı saldırı düzenledi. Güvenlik birimlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganların açtığı ilk ateşle 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 polis yaralandı. Yaralılar helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çatışma nedeniyle sağlık ocağı bahçesinde bulunan iki ambulans yanarken, kamu kurumlarına ait binalarla vatandaşlara ait binalar da hasar gördü.

Valilik: 30-40 terörist saldırdı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Nazımiye ilçesine 30-40 PKK'lılar tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle dendi:

"22 Ağustos 2016 günü saat 04.50 sıralarında; ilimiz Nazımiye İlçesi’ne sızmaya çalışan yaklaşık 30-40 kişilik bölücü terör örgütü mensubu grup tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne uzun namlulu silahlar ve roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Saldırıya güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne destek kuvvet amacıyla gelen İlçe Jandarma unsurlarına yönelik roketatarlı ve silahlı saldırı sonucu 1 kahraman jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuştur.

"2 ambulans yaktılar"

"Çatışma esnasında 3 polisimiz yaralanmış, polislerimizden 2’si tedavileri için Elazığ iline helikopter ile sevk edilmiştir. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinden aracıyla çıkan ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 1 şahıs jandarma unsurlarımızca gözaltına alınmıştır. Çatışmaların devam ettiği sırada sağlık ocağı bahçesinde bulunan 2 adet hızır acil servisi ambulansıPKK’lı teröristler tarafından yakılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. Nazimiye İlçe merkezinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir."

Trabzon'a şehit düştü

Nazimiye'deki saldırıda şehit olan askerin Trabzonlu uzman Çavuş Murat Durmaz olduğu öğrenildi. Acıhaber şehidin Trabzon’un Yomra ilçesi İkisu mahallesindeki evindeki ailesine öğle saatlerinde verildi. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve askeri görevliler tarafından verilen acı haber sonrası baba Davut ve anne Fatma Durmaz, evlatlarını ardından gözyaşı döktü. 25 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şehit uzman çavuşun bir kız bir de erkek kardeşi bulunuyor.

"Opersyon devam ediyor"

Saldırganların etkisiz hale getirilmes için ilçeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Kobra helikopterler teröristlerin kaçış bölgelerini ateş altına aldı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren saldırganların etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kent merkezinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Güvenlik kaynaklarınca, Nazımiye ilçesinde PKK'lılarca ilçe jandarma ve ilçe emniyet amirliğine eş zamanlı düzenlenen saldırının ardından, ilçe merkezinde ve çevresinde PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensupları tarafından patlayıcı madde yerleştirilmesi ihtimali ile yapılabilecek tuzaklamaların tespit edilerek imhası ve vatandaşların can güvenliğinin korunması maksadıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.