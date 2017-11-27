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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı (2)

VALİLİK: 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Pülümür kırsalında devam eden çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi

27 Kasım 2017 19:40

VALİLİK: 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Pülümür kırsalında devam eden çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"27 Kasım 2017 tarihinde jandarma özel harekat ve polis özel harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla (4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

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