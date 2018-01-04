T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de PKK sığınağında el yapımı 3 patlayıcı ele geçirildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi

04 Ocak 2018 00:45

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. 
Güvenlik güçleri, merkez ve Ovacık kırsallarında düzenlediği operasyonlarda, PKK\'lı teröristlere ait bir sığınakta, tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcıyla 10 küçük tüp, 9 pil bloğu, 120 litre mazot, 6 metre kablo, 1 gece görüş körüğü, 6 top naylon, 2 çadır, 5 uyku tulumu, 3 şemsiye, 100 metre hortum, 100 metre dağ ipi, 1 büyük yemek kazanı, 3 panço ve muhtelif tıbbi malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildı.
Patlayıcılar imha edilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUNCELİ DHATUNCELİPKKOvacıkPatlayıcılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24