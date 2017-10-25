Tunceli'de PKK operasyonunda 3 tutuklama

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK\'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Tunceli merkez, Hozat, Ovacık ve Pertek ilçelerinde jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Tunceli kırsal alandaki PKK\'lı terör örgütü ile irtibatlı odlukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, emniyet ve jandarmadaki sorgularının tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgularından sonra 6 sanık, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilirken, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişinin buradaki sorgusundan sora 3 kişi PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.