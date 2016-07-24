Tunceli'de patlama ve silah sesleri

Tunceli'de gece art arda patlama ve ardından silah sesleri yükseldi. Patlamaların meydana geldiği bölgeye takviye güvenlik güçleri ile ambulanslar sevk edilirken, halk evlerine çekildi.

Tunceli'de dün (23 Temmuz 2016) saat 23.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi ile Ovacık karayolu üzerinde bulanan polis kontrol noktasının bulunduğu bölgelerden art arda patlama sesleri duyuldu. Şiddetli patlamaların ardından bölgelerden yoğun silah sesleri yükseldi. Patlama ve silah sesleri kentin tümünden duyulurken, dışarıda bulunan vatandaşlar da evlerine çekildi.

Patlamaların olduğu bölgelere çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine götürüldü.