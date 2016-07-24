T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de patlama ve silah sesleri

Yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine götürüldü

24 Temmuz 2016 03:15

Tunceli'de gece art arda patlama ve ardından silah sesleri yükseldi. Patlamaların meydana geldiği bölgeye takviye güvenlik güçleri ile ambulanslar sevk edilirken, halk evlerine çekildi.

Tunceli'de dün (23 Temmuz 2016) saat 23.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi ile Ovacık karayolu üzerinde bulanan polis kontrol noktasının bulunduğu bölgelerden art arda patlama sesleri duyuldu. Şiddetli patlamaların ardından bölgelerden yoğun silah sesleri yükseldi. Patlama ve silah sesleri kentin tümünden duyulurken, dışarıda bulunan vatandaşlar da evlerine çekildi.

Patlamaların olduğu bölgelere çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine götürüldü.

ETİKETLER

TunceliÇatışmaSilahDersim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24