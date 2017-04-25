Tunceli'de patlama: 2 çocuk yaralı

Tunceli'nin Pertek İlçesi'ne bağlı Sağman Köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir neden patlama meydana geldi. Patlama sesinden sonra köyde bulunan karakoldaki asker ve köylüler olay yerine gitti. Yaralı bulunan 2 erkek çocuk, çağrılan ambulansla Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı 2 çocuk, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Pertek Cumhuriyet Savcısı, olaydan sonra patlama noktasına giderek inceleme yaptı.

Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlama ile ilgili yaptığı açıklamada türü tespit edilemeyen bir patlayıcı maddenin olaya neden olduğunu bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"5 Nisan 2017 günü ilimiz Pertek ilçesi Sağman Köyü mevkisinde yaşları 12 ve 6 olan iki çocuk bölgede bulunan dere yatağında oyun oynarken türü henüz belirlenemeyen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastaneye sevk edilen her iki çocuğunda hayati tehlikesi bulunmayıp, tedavilerine devam edilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.