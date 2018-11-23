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Tunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkan öğrenci  servisinin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Yasin Top hayatını kaybetti, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz yarandı

23 Kasım 2018 00:54

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkan öğrenci  servisinin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Yasin Top hayatını kaybetti, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz yarandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli\'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğalan köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Top yönetimindeki 62 AN 071 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, servistekileri kurtarmak için seferber oldu. Servis sürücüsü Yasin Top, olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz ise  çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden yaralı olarak çıkarılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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