Tunceli'de MİT ve jandarmanın ortak operasyon: 4 PKK'lı öldürüldü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK\'lı 4 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı.

MİT ve İl Jandarma Komutanlığı\'nın koordineli çalışmasıyla Pülümür ilçesi kırsalında bir grup PKK\'lı teröristin yeri belirlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki geniş çaplı operasyonlarının sürdüğü bildirildi.



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