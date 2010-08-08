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TUNCELİ'DE MAYIN PATLADI TUNCELİ (A.A)

08 Ağustos 2010 16:37

-TUNCELİ'DE MAYIN PATLADI TUNCELİ (A.A) - 08.08.2010 - Tunceli'de askeri konvoya mayınlı saldırı düzenlendi.  Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen askeri birliği taşıyan konvoyun Tunceli-Ovacık karayolunun 10 kilometresinden geçişi sırasında, teröristler tarafından daha önce yola döşenen mayın patlatıldı. Ölen ve yaralanın olmadığı patlamada, yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde çukur oluştu. Patlamanın ardından, bölgeden uzaklaşan teröristlerin kaçış noktaları, Cobra tipi helikopterlerle bombalandı. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürdürülüyor. Bu arada, bölgede operasyonlar sırasında ormanlık alanda birkaç noktada yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekip sevk edildi.

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