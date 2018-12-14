T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon (2)

OPERASYON SÜRÜYOR Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor

14 Aralık 2018 22:02

OPERASYON SÜRÜYOR
Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor. Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki Tunceli- Ovacık yolunun 35\'inci kilometresinde yer alan, sarp kayalık ve ormanlık alandaki çatışmanın sürdüğü belirtildi. Çatışma bölgesine gönderilen takviye askerler helikopterden inerken görüntülenirken, teröristlerin kaçış güzergahının da güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OPERASYON SÜRÜYOR TunceliOvacıkPKKVadisi Milli ParkıTunceli OvacıkFerit DEMİR TUNCELİ DHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24