Tunceli'de koyun yüklü kamyon devrildi 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ-Pertek karayolunda, koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Sezer hafif yaralanırken, 15 koyun telef oldu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tunceli-Pertek ilçe yol ayrımında meydana geldi. Erzurum\'dan Elazığ\'a koyun taşıyan Mehmet Sezer yönetimindeki 63 EK 042 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonda bulunan koyunlardan 15\'i ise telef oldu. Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile şoför Mehmet Sezer hafif yaralı olarak kamyondan çıkarılırken, kasada bulunan onlarca koyun da araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri ile birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışması sonucu tutulan tutanaklardan sonra telef olan koyunlar yoldan kaldırıldı. Kazadan kurtulan koyunlar ise başka bir kamyona yüklenerek Elazığ\'a gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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