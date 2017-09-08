Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı\'nın destekleri ve İlim Yayma Cemiyeti, Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında Tunceli\'de, Kitap Kafe açıldı. \'Benim İlim Okuyor\' sloganıyla açılan kafeye Çağrı Kitap Kafe adı verildi.

Kafenin bugün yapılan açılış programına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan İlim Yayma Cemiyeti Tunceli Şube Başkanı Bülent Süner, kitap kefenin her yaştaki vatandaşın yararlanabileceğini belirterek, \"Burada gençlerimiz, yaşlılarımız yani 7\'den 70\'e herkesin gelip oturacağı, sohbet edeceği, dertleşeceği bir yer oldu. Tunceli\'de 3 yıl önce açtık şubemizi. 2 yıl önce 70 öğrencimize burs verdik. Geçen yıl da 25 öğrencimize burs verdik. Bu sene de yine Allah nasip ederse yine 25 öğrencimize burs vereceğiz. Öğrenciler istedikleri zaman buraya gelebilir. Burada internetimiz var, kitaplarımız var. Arkadaşlarla sohbet ortamımız oluyor\" dedi.

Kitap kafenin açılışında kısa bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel de okumanın bilgi kaynağı olduğunu belirterek, \"Kitap kafelerin açılması Tunceli için çok önemli. İlde eğitim düzeyi çok yüksek bu tür kitap kafeler yaygınlaşmalı her türden kitaplar ile gençler boş zamanlarını buralarda değerlendirerek kitap okumalı. Bu tür girişimleri valilik ve belediye olarak destekleyeceğiz\" diye konuştu.



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