Tunceli’de kepenkler kapandı; savcılık soruşturma açtı, valilik yasakladı!

Tunceli’de kent merkezinde bugün eczane ve fırınlar dışında esnaf kepenklerini açmadı, taksiciler ise kontak kapattı. Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi kimlerin organize ettiğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kepenk kapatma eyleminin, son olarak Kutu Deresi Vadisi'nde 13 PKK üyesinin öldürüldüğü çatışma ve operasyonların durdurulmasına yönelik çağrı üzerine gerçekleştirildiği ifade edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi kimlerin organize ettiğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Tunceli’de, son günlerde meydana gelen çatışmaları protesto etmek ve çatışma ve operasyonların durması için yapılan çağrılar üzerine, bugün esnaf kepenk açmadı. Sadece fırın ve eczanelerin açık olduğu kent merkezinde taksicilerin de kontak kapatarak duraklarda görev yapmadıkları gözlendi. İş yeri ve lokanta ile cafelerin kepenk açmaması nedeniyle, vatandaşlar sokaklarda gezerek zaman geçirirken, Cumhuriyet Başsavcılığı, kepenk kapatma olayını kimlerin organize ettiği ve bu girişimde kimlerin bulunduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlattığı öğrenildi.

Valilik: Yasaklandı

Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması için Devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları en büyük gücümüzdür. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. İlimiz sınırları içinde yürütülen güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek zaman zaman işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zafiyete uğrattığı tespit edilmiştir."