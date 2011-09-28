-Tunceli'de KCK operasyonu: 4 tutuklama MALATYA (A.A) - 28.09.2011 - Tunceli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri belediye meclis üyesi 4 kadın tutuklandı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, BDP Tunceli Belediye Meclis Üyesi Evin Balta, Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği (DAKAD) Başkanı Aysel Doğan, Nuray Atmaca ve Amber Bakıray yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine getirildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan 4 kadın, çıkarıldıkları 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.