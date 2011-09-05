Tunceli'de katliamı yaralı polis engelledi!

T24

PKK'lı terörist: Sizden biriyim



Yaralı polis PKK'lının üzerine atladı



PKK'lı teröristler dün saat 21.40 sıralarında Tunceli'nin Munzur Mahallesi'nde üzeri brandayla kapalı, yanları tel örgüyle çevrili halı sahada futbol maçı yapan polislere, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.Sahada 12'si futbol oynayan 3'ü de koruma görevi yapan polislerin üzerine açılan yaylım ateşinde, komiser Cem Kerman ve maçı izleyen eşi öğretmen Dilay Turan Kerman şehit oldu. Saldırıda 1'i ağır 8 polis memuru da yaralandı.Saldırı sırasında yaralanan 8 polisten hayati tehlikesi bulunan polis memuru Mehmet Yalçın, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 7 polisin Tunceli'de tedavisi sürüyor.PKK'lı teröristlerin dün gece Tunceli kent merkezindeki saldırısının detayları da ortaya çıkmaya başladı.Otomobille halı sahaya gelen 4 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırı, inceleme ve alınan bilgiler doğrultusunda şöyle gelişti:Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 12 polis sahada top oynarken, onlara koruma sağlayan 3 polisi de sahanın kenarında maçı izlemeye başladı. Bu sırada PKK'lı teröristlerden biri silahsız olarak normal kıyafetle, halı saha kenarına kadar geldi.Şüphelenen koruma görevi yapan polis memurunun 'Kimsin?' sorusuna terörist, 'Sizden biriyim' yanıtını verdi. Halı sahanın etrafında gizlenen ve üzerinde askeri kamuflaj bulunan 2 terörist, sahaya el bombası atması için gönderdikleri arkadaşlarının polisle diyaloga girdiğini görünce, uzun namlulu silahlarla sahadaki polislere yaylım ateşi açmaya başladı.Kargaşadan yararlanıp kendisine soru soran polisi atlatan sivil giyimli PKK'lı, koşarak saha içine girdi.Üzerinde gizlediği el bombalarını polislerin üzerine atmak için çıkarmaya başlayan teröristi fark eden yaralı polislerden biri hemen üzerine atladı.Açılan yaylım ateşiyle vücuduna isabet eden kurşunlara rağmen kahramanlık örneği veren bu polis, teröristi yere yatırıp elini sıkıca tutarak bombaları patlanmasını engelledi.Boğuşma sırasında yaralı polisin elinden kurtulan PKK'lı terörist, yeniden üzerindeki el bombalarını patlatmak isterken, bir başka polis tarafından vurularak öldürüldü.