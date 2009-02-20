Tunceli’de ‘Kadın garson’ protestosu

Tunceli’de bir grup vatandaş, ildeki bazı birahane ve dernek lokallerini, kadın garson çalıştırarak ve kumar oynatarak ahlaki çöküntüye neden oldukları iddiasıyla protesto etti









Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı’nda bir araya gelen grup, "Yozlaşmaya, Kumarhanelere, Birahanelere, Uyuşturucuya ve Çeteleşmeye İzin Vermeyelim" ve kumarhane olduğu öne sürülen iş yerleri ile kadın garson çalıştırıldığı iddia edilen birahanelerin adlarının yazılı olduğu pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Evin Timtik, Tunceli’de bazı kahvehane veya dernek adı altında açılan lokallerde kumar oynatıldığı, birahanelerin ise kadın garson çalıştırarak insanları yozlaştırdığını iddia etti.

Kumar ve birahaneler yüzünden ailelerde huzur kalmadığını, küskünlük, dargınlık ve ayrılıklar yaşandığını öne süren Timtik, şöyle konuştu:

"Bu birahanelerin önlerinde olan kavgalar, birahane kadınlarının sokaklardaki hareketleri. Daha birçok şey sayabiliriz. Toplumda çürüme işte böyle ortaya çıkıyor. Böyle bir toplumda her türlü sorunlar da artar. Ailelerin çocukları yaşadıkları boşluğu, sağlıksız ilişkiler içinde uyuşturucuyla, içkiyle, macera için hırsızlıkla, adam bıçaklamayla doldurmaya çalışıyor.

Buradan birahane ve kumarhane sahiplerine sesleniyoruz. Kumar oynatarak, kadın çalıştırarak para kazanmaktan vazgeçin. Unutmayın ki bu pislik kısa sürede sizin ailenizi de saracak. Evinize götüreceğiniz ekmeği, başkalarının paraları üzerinden değil, namusluca çalışarak alın terinizle alın."

Eylemciler, daha sonra Sanat Sokağı ve çevresinde bazı iş yerlerinin önüne yürüdü ve "İşte Burası Pislik Yuvası" şeklinde slogan atarak kumar oynatıldığı iddia edilen dernek lokalleri ile kadın garson çalıştırıldığı öne sürülen iş yerlerini teşhir etti. (aa)



