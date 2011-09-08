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Tunceli'de kadın astsubay şehit oldu

Tunceli'nin Pertek İlçesi’nde görev yapan kadın Astsubay Hamiyet Aksoy, göreve giderken trafik kazasında şehit oldu. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 5 kişi daha

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Tunceli'nin Pertek İlçesi’nde görev yapan kadın Astsubay Hamiyet Aksoy, göreve giderken trafik kazasında şehit oldu. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 5 kişi daha yaralandı.


Pertek ilçe Jandarma Komutalığında görev yapan Astsubay Üstçavuş Hamiyet Aksoy, bu sabah saatlerinde 22 FR 987 plakalı özel aracı ile Kaledibi mahallesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderken Soğukpınar Mevkii’nde karşı yönde gelen Mazlum Rüzgar yönetimindeki 62 AH 250 plakalı minübüsle çarpıştı. Kazada iki sürücü da ağır, minibüstekilerden 4 kişi de hafif yaralandı.


Ağır yaralı Astsubay Hamiyet Aksoy,kaldırıldığı Pertek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Astsubay Aksoy, burada doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Minübüs sürücüsü Mazlum Rüzgar’ın ise sevk edildiği Elazığ’da tedavisi sürüyor.


Kazada şehit olan ve Adana nufusuna kayıtlı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Hamiyet Aksoy’un Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 1 yıldır görev yaptığı, eşinin de üsteğmen rütbesi ile İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.



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