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Tunceli'de kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’nin Pülümür ilçesi Dereboyu köyü Komlar mevkiinde Kültür Bakanlığı tarafından ilan edilen sit alanında kaçak kazı yapan hazine avcılarına düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alındı

29 Mart 2018 00:27

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’nin Pülümür ilçesi Dereboyu köyü Komlar mevkiinde Kültür Bakanlığı tarafından ilan edilen sit alanında kaçak kazı yapan hazine avcılarına düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alındı.
Pülümür ilçesi Dereboyu köyü kırsal alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaparak define aradığı ihbarI üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, sit alanı içerisinde bulunan bölgede kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kültür Bakanlığı tarafından Dereboyu köyü Komlar mezrası yakınlarında sit alanı edilen bölgede kaçak kazı yapan 5 kişinin yaklaşık altı metre derinliğinde üç ayrı kuyu kazarak hazine aradıkları ve kuyularda çalışma yaptıkları sırada jandarma ekiplerinin baskınıyla suçüstü yakalandıkları belirtildi. Yakalanan 5 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda gözaltına alındı. 

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