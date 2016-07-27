Tunceli’de izinsiz uçan drone, paniğe yol açtı

Tunceli’de polis kontrol noktaları üzerinde uçan ve kime ait olduğu belirlenemeyen dron, paniğe yol açtı. Polis noktalarında görevli polis ekipleri, izinsiz uçan dronu düşürmek için 20 dakika boyunca ateş açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tunceli kent merkezinde gece saat 02.30 sıralarında polis noktaları üzerinde uçan ve kime ait oluduğu belirlemeyen dron paniğe yol açtı. Kentin 4 ayrı hakim tepeye konuşlandırılan polis noktaları üzerinde izinsiz uçan dronu düşürmeleri için Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekiplerine talimat verildi. Tunceli- Erzincan ve Tunceli- Ovacık karayolları bölgelerinde konuşlanan polis ekiplerinin, dronu düşürmek için yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız ateş açması, vatandaşları tedirgin etti.

Polislerin açtığı ateşin ardından dronun düşürülüp, düşürülmediği henüz öğrenilemedi. Gün aydınlanmasının ardından polis ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.