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TUNCELİ'DE İKİ ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ TUNCELİ (A.A)

17 Mart 2011 17:03

-TUNCELİ'DE İKİ ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ TUNCELİ (A.A) - 17.03.2011 - Tunceli'de iki şüpheli ölüm olayı yaşandı. Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru S.C'nin (37) nişanlısı T.K. (21), Cumhuriyet Mahallesi Şehit Cemalettin Özdemir Polis Karakolu lojmanında nişanlısı S.C'nin beylik tabancasıyla intihar etmiş olarak bulundu. Genç kızın cesedi otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay esnasında evde olduğu ileri sürülen polis memuru S.C'nin açığa alındığı belirtildi. Öte yandan, yine Tunceli kent merkezinde kocasından uzun bir süre önce boşanarak 2 çocuğuyla Alibaba Mahallesi Zeytin Tepe Sokak'ta ayrı bir evde yaşayan D.E. (31), evinin girişindeki odunlukta çocuğu tarafından ölü olarak bulundu. D.E'nin cesedi, otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, iki olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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