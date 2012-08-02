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Tunceli'de 'helikopterden köye açılan ateş' Meclis gündeminde

CHP'li Aygün, Bakan Şahin'in yanıtlaması üzere soru önergesi verdi

02 Ağustos 2012 19:35

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 28 Temmuz günü, bir anne ve oğlunun canını zor kurtardığı helikopterden açılan ateşi İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e sordu. TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Aygün, “Helikopterlerin o bölgede ateş açma nedenleri nelerdir? Neden köy içine ateş edilmiştir? Köylüler fark edilmemiş midir” diye sordu.

Aygün soru önergesinin gerekçesinde, olay günü yaşananları şöyle özetledi:

"Tunceli İli Ovacık İlçesine bağlı Sarıtosun Köyü’nde 28.07.2012 tarihinde saat 17 civarında helikopterler tarafından köyün içine ve etrafına ateş edilmiştir. Bu ateş sırasında köy içinde bulunan Meryem Çalışkan ve oğlu Ahmet Can Çalışkan helikopterden gelen kurşunlardan şans eseri kurtulmuş ve 3 metre önlerinde bulunan koyunları telef olmuştur."

Bakan Şahin’e yöneltilen sorular şöyle:

 

'Olayla ilgili köylülerin ifadesine başvuruldu mu?'

 

"- Bu olay hakkında soruşturma açılmış mıdır?

- Helikopterlerin o bölgede ateş açma nedenleri nelerdir?

- Neden köy içine ateş edilmiştir? Köylüler fark edilmemiş midir?

- Helikopterler, Sarıtosun Köyü civarında hangi görev kapsamında uçuş yapmaktadır?

- Olay ile ilgili köylülerin ifadesine başvurulmuş mudur?

- Operasyona katılan güvenlik görevlilerinin ifadesi alınmış mıdır? Almayı düşünüyor musunuz?

 

'Kamuoyu neden bilgilendirilmedi'

 

- Durumu bildirmek için aranan karakoldaki yetkili “arazi tarama uçuşu sırasında boş kovanlar düşmüş” demiştir. Boş kovanların koyuna zarar vermesi mümkün müdür?

- Köylüye böyle bir bilgi veren kişi kimdir? Karakoldaki görevi nedir?

- Bölgede bulunan yetkililer köyde inceleme yapmışlar mıdır? Köylüleri ziyaret etmişler midir?

- Olayı yaşayan aile ile görüşülmüş müdür?

 

'Telef olan koyunun bedeli ödenecek mi'

 

- Arazi taraması uçuşuna çıkan görevliler bölgeyi bilmekte midir?

- Bu tarihte uçuş yapan helikopterler hangi bölgeden havalanmıştır?

- Olay ile ilgili neden kamuoyu bilgilendirilmemiştir?

- Telef olan koyunların bedelini aileye ödemeyi düşünüyor musunuz?"

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hüseyin aygünchpidris naim şahin

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