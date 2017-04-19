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Tunceli'de helikopterde şehit olanların cenazeleri Adli Tıp'ta

"12 şehidimizin naaşları, olumsuz hava şartlarının düzelmesi üzerine helikopter enkazından çıkarılmıştır"

19 Nisan 2017 13:36

Tunceli’nin Pülümür ilçesinden dün öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, bu sabah olay yerinden alınarak Elazığ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Demir'in haberine göre, Pülümür’ün Kocatepe Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazeleri ancak bugün saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı. Dün jandarma ve AFAD ekiplerinin ulaştığı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan, ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri, bu sabah havanın açmasıyla birlikte bölgeye inebilen sikorsky helikopterlerle alındı.

Helikopter şehitleri hâkim Onur Alan, komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede’nin cenazeleri Elazığ’a götürüldü. Şehitlerin cenazelerini taşıyan sikorsky helikoptere, taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü.

Kaza bölgesinde dondurucu soğukta gece boyu bekleyen jandarma ve polis özel harekat timlerinin de dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül Köyü’ne giderek burada kaldıkları öğrenildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün Pülümür ilçesinde düşen helikopterde olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"12 şehidimizin naaşları, olumsuz hava şartlarının düzelmesi üzerine, sabah saat 06.00'da başlayan çalışmalar neticesinde, arama kurtarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekipleri nezaretinde helikopter enkazından çıkarılarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir."      

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