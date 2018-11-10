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Tunceli'de HDP'lilerin de aralarında olduğu 11 kişiye gözaltı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonunda, aralarında HDP Pülümür ve Pertek ilçe yöneticileri ile 1 köy muhtarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2018 17:53

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonunda, aralarında HDP Pülümür ve Pertek ilçe yöneticileri ile 1 köy muhtarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak \'terörün finansmanı ve işbirlikçilerinin\' yakalanması maksadıyla 9 Kasım günü Pülümür ve Pertek ilçeleri ile Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Pülümür ilçesinde HDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi, Pertek ilçesinden 1 kişi ve Ankara\'dan 1 kişi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin köy muhtarı olduğu ve yakın zamanda görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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