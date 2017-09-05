T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de HDP milletvekili ve çevrecilerden protesto eylemi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de bir grup çevreci ve HDP Milletvekili Alican Önlü, PKK'lı 8 teröristin ölü ele geçtiği operasyon bölgesinde çıkan ve halen süren orman yangınına orman işletmesinin müdahale edilmediğini ileri sürerek protesto eylemi

05 Eylül 2017 16:49

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de bir grup çevreci ve HDP Milletvekili Alican Önlü, PKK\'lı 8 teröristin ölü ele geçtiği operasyon bölgesinde çıkan ve halen süren orman yangınına orman işletmesinin müdahale edilmediğini ileri sürerek protesto eylemi yaptı.
Pülümür Vadisi\'nde bulunan Hanköy ile Dokuzkaya Köyü bölgelerinde operasyon sırasında çıkan orman yangınlarına Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından müdehale edilmediğini öne süren HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 5 çevre gönüllüsü protesto gösterisi yaptı.
Tunceli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü\'ne gelen HDP\'li Önlü, Orman İşletme İl Müdürü Özcan Yüksel ile bir süre görüştükten sonra, çevrecilerle birlikte orman yangınınına müdahale edilemediğini ileri sürerek protestoda bulundu.  Çevreciler adına basın açıklamasını okuyan  Haydar Çetinkaya da batı illerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale edildiğini fakat Tunceli\'deki yangınlarına müdahale edilmediğini ileri sürdü. Tunceli\'nin uzun zamandan beridir orman yangınlarıyla gündeme geldiğini anlatan Çetinkaya, \"Müdür bey ile görüştük, durumu anlattı bize. Ellerinde olmayan nedenlerden dolayı, orman yangınlarına müdahale edemediklerini söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü\'nde çalışan herkes özverili, yangınlara müdahale etmek istiyor. Ama, önlerine çıkan engeller var. Özellikle Pülümür Vadisi Hanköy yakınlarındaki ve Dokuzkaya Köyü kırsal alanında çıkan orman yangınlarına bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz yangın giderek büyüyor ciğerlerimiz daha fazla yanmasın\"
dedi.
Grup basın açıklaması yaptıktan sonra HDP\'li Önlü ile birlikte ellerindeki tırmık ve kürekleri protesto amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü önüne bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHATUNCELİHDP Milletvekili AlicanPKKPülümür VadisiHanköyKöyüOrmanSuBakanlığıTunceli Milletvekili AlicanTunceli OrmanMüdürlüğüMüdürüYükselHaydarTunceliEllerindeAmaPülümür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24