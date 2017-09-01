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Tunceli'de hava heraketanıda 5 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Nizamiye İlçesi kırasılanda İHA'larla tespit edilen kalabalık bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava harekatı düzenlendi

01 Eylül 2017 23:38

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'nin Nizamiye İlçesi kırasılanda İHA\'larla tespit edilen kalabalık bir grup PKK\'lı teröriste yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Nazimiye İlçesine bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında kalabalık bir grup PKK\'lı terörist, İHA\'larla tespit edilince bölgeye hava harekatı düzenlendi. Malatya Erhaç Havaalanı\'ndan kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, teröristlerin üzerine bomba yağırdı. Savaş uçakları başarılı bir şekilde üsse dönerken, operasyonun ardından yine İHA\'larla bölgede yapılan incelemede, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.
OPERASYON BAŞLATILDI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Hava harekatının ardından bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Gruptaki kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Operasyon nedeniyle, Tunceli-Erzincan karayolu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Valilik tarafından ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.

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