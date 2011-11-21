Tunceli'de hava destekli operasyon başladı!

T24

Sıcak temas



Karakola saldırı girişimi önlendi



Tunceli’nin Çemişgezek ile Hozat İlçesi arasındaki Aliboğazı Mevkii’nde bol miktarda gıda ve yaşam malzemesiyle birlikte kış üstelenmesi yapacakları belirlenen ve sayıları 80 kadar olduğu belirtilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan hava destekli operasyonlar sürdürülüyor. Aliboğazı ile Kinzir Ormanları Mevkii’nde yoğunlaşan operasyonlara Hozat 51’inci Piyade Tugay Komutanlığı ile Jandarma Özel Harekat Timleri katılırken, sabah erken saatlerden itibaren Sikorsky helikopterlerle bölgeye komandolar indirildi. PKK’lıların bulunduğu belirtilen alanlar Kobra helikopterler tarafından bombardıman altına alındı.Bölgeye indirilen konmandoların Kinzir Ormanları Mevkii’nde 20 kişilik bir PKK’lı grupla sıcak temas sağladığı ve kısa süreli çatışmanın yaşandığı kaydedildi. Çatışmaya giren PKK’lıların kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtilirken, kaçış güzehgahlarının bombalandığı ve bu alanlara yeni komondalar indirdiği bildirildi. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede ölü ve yaralı sayısında henüz bir bilgi alınamadı.Tunceli merkeze bağlı ve kente 20 kilometre mesafede bulunan Gökçek Köyü Jandarma Karakolu’na dün gece bir grup PKK’lı tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakol ve koruma mevzilerinin hedef alındığı saldırıya, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle PKK’lılar Kutuderesi Vadisi’nin iç kesimlerine doğru kaçtı. Kaçan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Jandarma Jandarma Komutanlığı’ndan çok sayıda komando sevkedildi. Komandolar, kaçan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.