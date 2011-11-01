Tunceli'de hava destekli operasyon

T24



Van'da da operasyon var



İstihbarat birimleri terör örgütü PKK’nın eylem için Erzurum ile Bingöl bölgesinden bazı grupları Tunceli kırsalına kaydırdığının tespit edince hava destekli operasyon başlatıldı. Teknik takip sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 PKK’lı grubun hareket halinde olduğu Pülümür ve Nazimiye ilçeleri karsalında başlatılan operasyon için 4’üncü Komando Tugayı’ndan çak sayıda özel eğitimli asker havadan operasyon bölgesine sevk edildi. Operasyon daha çok Nazimiye ve Pülümür ilçeleri arasındaki Dokuzkaya, Kızılmesçit, Ağaşenliği, Altın Hüseyin bölgeleri ile bu iki ilçenin dağlık alanında yoğunlaşırken, Tunceli ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Pülümür vadisinde de operasyonların yoğunlaştığı öğrenildi. Operasyon kapsamında kobra helikopterler de teröristlerin bulanabileceği yerleri bombaladı.Tunceli kırsalında başlatılan hava destekli operasyon sürerken, kent merkezinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. PKK’lıların kendi aralarında yaptıkları şifreli telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine örgütün kış üstlenmesine girmeden büyük bir eylem yapacağı bilgisi üzerine alınan önlemler artırıldı.Kandil ve Zap kamplarındaki örgüt yöneticilerinin Tunceli’deki PKK sorumlusuna telsizden şifreli olarak, bu yıl ses getirecek bir eylem yapmamalarından dolayı eleştirdikleri ve kış üstlenmesine girmeden ses getirecek eylemler yapma talimatı verdikleri bilgilerine ulaşıldı.Bu arada Van'da eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen PKK'lı teröristler özel harekat timleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.