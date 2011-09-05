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Tunceli'de halı sahada polise saldırı: 2 şehit, 8 yaralı

Tunceli'den iki ayrı saldırı haberi geldi. Halı sahada futbol oynayan polislere yönelik saldırıda bir başkomiser...

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Tunceli'den iki ayrı saldırı haberi geldi. Halı sahada futbol oynayan polislere yönelik saldırıda bir başkomiser ile eşi şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis yaralandı. Diğer saldırı da özel harekatçılara yönelikti.



Tunceli’de PKK'lılarca polise yönelik iki ayrı saldırı gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki halı sahada futbol oynayan polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu bir başkomiser ile eşi şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri öldürüldü.Diğer saldırı da eş zamanlı olarak kentin korumasını sağlayan Özel Harekat Polis noktasına yapılırken, çatışma yaşandığı kaydedildi.

Tunceli'nin Munzur Mahallesi'nde dün saat 21.40 sıralarında, Munzur Çayı kıyısında yer alan etrafı tel örgülerle çevrili halı sahada futbol maçı yapan polis memurlarına, PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda bir başkomiser ile eşi şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis de yaralandı. Yaralı polis memurları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


'Bir terörist öldürüldü'

Hastaneye giden Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, ağır yaralı polis memurlarından ikisinin askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildiğini söyledi.

Vali Taşkesen, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin 4 ya da 5 kişi olabileceğini, bunlardan birinin ölü ele geçirildiğini, teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdürüldüğünü kaydetti. Öte yandan, görgü tanıkları, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin asker kıyafetleri giydiklerini ifade ettiler.


Sıcak temas

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Munzur Vadisi'ne doğru kaçtıkları, burada sıcak temas sağlandığı ve PKK'ların bulunduğu tahmin edilen alanların Kobra helikopterler tarafından yoğun ateş altına alındığı kaydedildi.


Bir saldırı daha

PKK'lılar, halı sahadaki polislere yönelik saldırıya eş zamanlı olarak aynı saatlerde kentin korumasını sağlayan Özel Harekat Polis noktasına da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Noktadaki polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.


Önceki gün de 2 şehit verilmişti

Dün de, yine Tunceli'de PKK'lilar askerlere uzun namlulu silahlarla ateş açmış ve saldırıda Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu ile Jandarma Komando Uzman Çavuş Bekir Erciyes şehit olmuştu.


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