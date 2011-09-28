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Tunceli'de güvenlik güçlerine bombalı saldırı!

Tunceli' de PKK'lıların yol kesip korucuları kaçırdığı bölgeye giden güvenlik güçlerine bombalı tuzak kuruldu. Yaralılar olduğu bildirildi...

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Tunceli'de bir aracın altına yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.




Tunceli'de 9. çığ tüneli mevkiinde dün gece teröristler tarafından yolun kesildiği yerde bir aracın altına yerleştirilen bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 4 asker ağır yaralanırken 1 askerde mayına basması sonucu ağır yaralandı.

 
Edinilen bilgilere göre, Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresinde dün gece teröristler yol kesti. Teröristler, 9. çığ tüneli mevkiinde yolun kesildiği yerde bir arabanın altına bombalı tuzak yerleştirdi. Teröristler, güvenlik güçlerinin yola indikleri esnada bombayı uzaktan kumanda ile patlattı. Olayda 4 asker ağır yaralanırken, 1 askerde bölgede mayına basarak ağır yaralandı.

 
Bölgeye hem karadan hem de havadan çok sayıda jandarma özel harekat timi gönderildi. 

 
Yaralılar Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.


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