Tunceli'de göstericilere polis müdahalesi

Tunceli'de CHP'li Hüseyin Aygün'ün de bulunduğu 500 kişilik bir grup Gezi Parkı eylemlerine destek verdi. Sakin başlayan gösteriler, bir grubun karakola ve banka şubelerine taş atmasıyla gerginliğe dönüştü. Polis göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tunceli'de 3 gecedir yapılan Gezi Parkı protestolarında olayların çıkmasının ardından akşam saatlerinde yaklaşık 500 kişilik bir grup, kent merkezinde yine toplandı. Aralarında CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu grup, Seyit Rıza Parkı'nda olayları protesto etmek için 20 dakikalık oturma eylemi yaptı.

Olayları protesto etmek için yapılan basın açıklamalarının ardından göstericiler parkta gece geç saatlere kadar bekleyişlerini sürdüreceğini açıkladı. Grubun bekleyişi sürerken, polis de çevrede sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Olaylar çıktı

Oturma eyleminin ardından İHD Tunceli Temsilcisi Barış Yıldırım, bugün sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaptığı toplantıda düzenlenecek gösteri ve eylemlerin tamamen barışçıl olması yönünde karar aldığını söyledi.

Oturma eyleminin ardından çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesini barikatlarla kapattı. Sivil toplum örgütü temsilcileri gittikleri göstericilerden yolu açmasını istedi, ancak yapılan görüşmelerde göstericiler eylemlerini sürdüreceklerini bildirmesi üzerine bir sonuç çıkmayınca ayrıldı.

Göstericiler arasında bulunan bir grup gecenin ilerleyen saatlerinde Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi'ne taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis göstericilere TOMA ve panzerlerle müdahale edip, tazyikli su sıktı.

Olayların sürdüğü sırada bazı göstericiler cadde üzerindeki banka şubelerinin camlarını kırdı. Tekrar devreye giren çevik kuvvet ekipleri grubu dağıttı. Olaylar saat 23.00 sıralarında son bulurken, polis kentte sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada bir kişi motosikletle göstericilerin arasından geçerken çarptığı genç bir kızı yaraladı. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı.

'Köprüye verilen isim tahrik unsuru oldu'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de yaşanan olayları yakından izledi. Göstericilere sahip çıkmak için Tunceli'ye geldiğini belirten Aygün, "Bu eylemlerin nedeni 11 yıldır AKP zulmüne karşı biriken bir enerjinin boşalmasıdır. Ben bugün göstericiler adına buradayım, bu gösteriler tamamen siyasi bir meseledir. Türkiye'de hükümetin Alevilere karşı yaptıkları ortada. En son 3'üncü Boğaz Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi de bir tahrik unsuru olmuştur. Ben bugün gösterilere destek vermek, göstericilerin yanında olmak ve onlara sahip çıkmak için buraya geldim. Bu çocukların zarar görmemesi için sahip çıkmak için geldim. Hükümetin yapacağı tatmin edici açıklamalar ile bu olaylar dinebilir" dedi.

Aygün, olayların bitmesinden sonra bölgeden ayrılırken de yapılan eylemlerin bir direniş olduğunu söyledi.