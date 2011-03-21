-TUNCELİ'DE GASPEDİLEN TÜFEK BİNGÖL'DE ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, teröristlerce Tunceli'deki bir jandarma karakoluna yapılan saldırının ardından gasbedilen G-3 piyade tüfeğinin, Bingöl'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle birlikte ele geçirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesinin 10 kilometre kuzeydoğusundaki Maltepe Vadisi'nde 18 Martta yapılan operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerle beraber 1 M-16, 1 G-3, 2 AK-47 tüfeği ile 9 el bombası ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, G-3 piyade tüfeğinin, 30 Nisan 2010'da Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakoluna teröristlerce yapılan silahlı saldırıda gasbedildiğinin belirlendiği kaydedildi.