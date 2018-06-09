Tunceli'de FETÖ sanığı eski yarbay ve üsteğmene müebbet hapis

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ\'de, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Bingöl ömür boyu, Merkez İlçe Jandarma eski Komutanı Üsteğmen Adem Gökalp ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Yarbay Mehmet Bingöl, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Gökalp ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Astsubay Mustafa Tosun\'un yargılanmasına devam edildi.Tunceli 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasında eski Yarbay Mehmet Bingöl \'Anayasayı ihlal\' suçundan ömür boyu, eski Üsteğmen Adem Gökalp ise \'Anayasayı ihlal\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan eski Astsubay Mustafa Tosun ise \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.