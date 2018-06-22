Tunceli'de FETÖ sanığı albay ve üsteğmene müebbet hapis

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan Tabur Komutanı Kurmay Albay Suat Erdoğmuş ile Üsteğmen Cihan Yılmaz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, rütbeli polis ve asker 4 sanığa da 6 yıl 10 ay ile ile 9,5 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Tunceli 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY davasında yargılanan sanıklar Hozat 51\'inci Tugay Komutanlığı\'nda Tabur Komutanı Kurmay Albay Suat Erdoğmuş, Yarbay Cömert Boncuk, Üsteğmen Cihan Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Osman Demir, Komiser Serdar Gençoğlu, Uzman Çavuş Davut Karakısa\'nın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Albay Suat Erdoğmuş ve Üsteğmen Cihan Yılmaz\'a, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, diğer tutuklu sanıklar İlçe Emniyet Amiri Osman Demir\'e 9 yıl 9 ay, Komiser Serdar Gençoğlu\'na 7,5 yıl tutuksuz yargılanan Yarbay Cömert Boncuk\'a 12,5 yıl ve Uzman Çavuş Davut Karakısa\'ya 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi.